I nomi dei modelli di ChatGPT vi confondono? OpenAI risolverà il problema in estate

Le intelligenze artificiali si evolvono ormai in tempi da record e ad ogni nuove versione gli utenti si trovano di fronte un problema di confusione sempre più grande: i nomi assolutamente incomprensibili delle AI. OpenAI sembra aver capito che la soluzione migliore è quella di adottare nomi più comprensibili per le versioni di ChatGPT e i primi cambiamenti potrebbero arrivare già in estate.

Nome più semplici per le versioni di ChatGPT in arrivo quest’estate

Crediti: TestingCatalog

Finché i nomi delle versioni hanno avuto una sequenza numerica ben precisa gli utenti sono riusciti a stare dietro all’avvicendarsi dei vari modelli, ma con l’entrata in scena delle versioni “o” oppure con il lancio di 4.5 seguito poi da 4.1, la confusione attorno a ChatGPT è diventata davvero tanta. Per fortuna però, Sam Altman sembra averlo compreso e ha annunciato l’arrivo di nomi più semplici da comprendere e ricordare per quest’estate.

“Che ne dite se entro quest’estate sistemiamo i nomi dei nostri modelli e tutti avranno ancora qualche mese per prenderci in giro (cosa che ci meritiamo) fino ad allora?” ha dichiarato il CEO di OpenAI su Twitter/X, ammettendo una certa colpa nell’aver scelto dei nomi che hanno creato grande confusione nella community di appassionati.

L’appuntamento, quindi, è fissato per quest’estate e non possiamo far altro che sperare che l’uscita di GPT-5 venga accompagnata da una nomenclatura chiara e semplice.

