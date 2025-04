Su ChatGPT arriva la Libreria: una raccolta con tutte le immagini generate dall’AI

Il recente trend delle foto trasformate in immagini in stile Studio Ghibli grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale di ChatGPT ha convinto OpenAI ad introdurre una nuova funzionalità che tornerà molto utile a chi ama creare nuove immagini con l’AI. Sul celebre chatbot, infatti, arriva oggi la Libreria: una nuova sezione che raccoglie automaticamente tutte le creazioni artistiche dell’intelligenza artificiale.

Con la nuova Libreria trovare le immagini create con l’AI è ancora più veloce

Annunciata soltanto poche ore fa e già disponibile per tutti, la Libreria è accessibile tramite la sidebar di ChatGPT e permette di raccogliere in un unico spazio tutte le immagini create dal chatbot seguendo le richieste degli utenti. Se in questi giorni vi siete divertiti a trasformare le vostre foto in anime o cartoni animati, adesso non dovrete più sfogliare centinaia di conversazioni per ritrovarle tutte, ma vi basterà aprire direttamente la Libreria.

Questa nuova funzionalità è attualmente in fase di rollout per gli utenti gratis, Plus e Pro di ChatGPT, sia nella versione web desktop che tramite le app mobile ufficiali. Nel caso in cui non doveste vedere ancora la Libreria all’interno della vostra app, non dovrete far altro che attendere il completamento del rollout previsto per i prossimi giorni.

