ChatGPT: le generazione di immagini con 4o è incredibile e adesso anche gratis!

ChatGPT non smette mai di evolversi ed oggi diventa ancora più abile nella generazione di immagini grazie all’applicazione di uno dei modelli più potenti di OpenAI. Grazie a GPT-4o, infatti, il celebre chatbot è in grado di offrire la modifica, la personalizzazione e la creazioni di nuove immagini direttamente in modo colloquiale.

Immagini perfette con la generazione del modello 4o di ChatGPT

Crediti: OpenAI

Creare e personalizzare le immagini adesso è semplice come chattare utilizzando la nuova generazione alimentata dal modello GPT-4o di ChatGPT: basta descrivere ciò di cui si ha bisogno, includendo eventuali dettagli come le proporzioni, i colori esatti (con codici esadecimali) o uno sfondo trasparente.

Questo modello è particolarmente preciso anche nella generazione dei testi (come mostrato nell’immagine condivisa da OpenAI per annunciare questa funzione), ed è in grado di eseguire anche prompt più complessi e dettagliati per arrivare alla creazione dell’immagine perfetta.

Il rollout dellaa generazione di immagini con il modello 4o è stato completato per tutti gli utenti di ChatGPT (inclusi quelli gratis), ma la grande popolarità di questo nuovo servizio sta causando non pochi problemi ai server di OpenAI che, tramite Sam Altman, ha annunciato l’introduzione di nuove limitazioni per tutti.

Gli abbonati Plus, Pro e Team non potranno più sfruttare la generazione illimitata, ma non è stato ancora dichiarato quale sarà il limite, mentre gli utenti gratis possono usufruire di 3 generazioni al giorno.

Ultimo aggiornamento: 1 aprile

