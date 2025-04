ChatGPT sulla cresta dell’onda: è l’app più scaricata in tutto il mondo!

Per chi frequenta assiduamente i social questa potrebbe non essere una sorpresa visti i tanti trend che hanno coinvolto l’AI nelle ultime settimane, ma ChatGPT sembra aver guadagnato una popolarità davvero incredibile soprattutto tra gli utenti mobile. Sembrava non fosse possibile, e invece Instagram e TikTok nel mese di marzo hanno perso lo scettro delle app più scaricate in favore dell’intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI.

Instagram e TikTok perdono lo scettro: è ChatGPT l’app più scaricata al mondo!

Crediti: AppFigures

La classifica mensile di AppFigures ha svelato che nel mese di marzo 2025 l’app ufficiale di ChatGPT è riuscita a raggiungere la bellezza di 46 milioni di download complessivi sulle piattaforme mobile, con 13 milioni di download da App Store e addirittura 33 milioni di Google Play Store. Questi numeri da capogiro si sono tradotti in un primato da record, che ha visto finalmente Instagram e TikTok cedere il trono delle “app più scaricate” del mese. Un risultato davvero impressionante che rende bene l’idea di quanto l’intelligenza artificiale sia ormai entrata in pianta stabile nelle nostre vite.

ChatGPT: 46 milioni Instagram: 46 milioni TikTok: 45 milioni Facebook: 36 milioni WhatsApp: 35 milioni Temu: 32 milioni CapCut: 27 milioni Telegram: 25 milioni Snapchat: 23 milioni Threads: 23 milioni

Complice della grande popolarità di ChatGPT è sicuramente la nuova funzione di generazione delle immagini con il modello GPT-4o, che si è resto protagonista del trend delle immagini in stile studio Ghibli. In queste settimane, infatti, i social sono invasi da immagini, foto e meme generate con il leggendario stile d’animazione ricreato per l’occasione direttamente dell’intelligenza artificiale di OpenAI.

