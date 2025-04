OnePlus Watch 3 Mini potrebbe essere in arrivo e forse lo conosciamo già

Nei giorni scorsi si sono aperte finalmente le vendite di OnePlus Watch 3, il nuovo indossabile premium del brand cinese. Nel frattempo è spuntata una certificazione che svela l’esistenza di un altro smartwatch in arrivo per la compagnia. Si tratta di OnePlus Watch 3 Mini? C’è un dettaglio che fa sorgere questa domanda.

Certificato un nuovo smartwatch del brand: si tratta di OnePlus Watch 3 Mini?

Crediti: OnePlus

Il nuovo orologio di OnePlus è stato avvistato nel database dell’ente FCC con la sigla OPWE242 e varie immagini che ne anticipano il design. Il dispositivo continua ad offrire un display circolare ma manca la sporgenza presente con OnePlus Watch 3. Inoltre sono riportate anche le dimensioni, ossia 43,14 x 48,03 mm, contro i 46,6 x 47,6 mm del modello già lanciato. Molto probabilmente si tratta di una variante più piccola, da 43 mm, proprio come OPPO Watch X2 Mini (lanciato di recente in Cina).

OPPO Watch X2 e OnePlus Watch 3 hanno un rapporto molto stretto dato che si tratta di rebrand: a questo punto non è da escludere che possa arrivare anche una variante di Watch X2 Mini. Insomma, l’azienda potrebbe lanciare OnePlus Watch 3 Mini anche se per ora non ci sono dettagli ufficiali. Ecco le possibili specifiche, basate sulle caratteristiche del modello OPPO: