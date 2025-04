OnePlus Watch 3 ora disponibile in Italia: prezzo e offerte

A distanza di quasi due mesi dal debutto, finalmente OnePlus Watch 3 è disponibile all’acquisto in Italia: andiamo a vedere quanto costa e quali sono le offerte dedicate al lancio. Ricordiamo che lo smartwatch premium con Wear OS era stato posticipato a causa della curiosa scritta “Meda in China”, un errore di battitura presente sul retro.

OnePlus Watch 3 debutta in Italia: quanto costa il nuovo smartwatch con Wear OS 5

Nella nostra recensione di OnePlus Watch 3 abbiamo visto come l’indossabile sia l’ennesima confermata top del panorama Android. Bello, potente e funzionale, con impermeabilità IP68 e tutti i vantaggi di Wear OS 5 di Google. Disponibile nelle colorazioni Emerald Titanium e Obsidian Titanium, il nuovo smartwatch debutta al prezzo di 349€ ma è già acquistabile in sconto a 299€ e non finisce qui.

Fino al 30 aprile 2025 è disponibile un pacchetto di promozioni esclusive. Oltre allo sconto immediato di 50€ sul prezzo di listino è possibile scegliere un accessorio gratis tra gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro, la base di ricarica oppure un cinturino aggiuntivo.

Tra gli altri vantaggi c’è un programma di permuta per ottenere un ulteriore sconto di 30€, restituendo un dispositivo idoneo. C’è anche uno sconto extra del 10% per gli studenti universitari. Infine per chi è interessato ad altri prodotti dell’ecosistema del brand ci sono delle offerte bundle tra cui:

20% di sconto su OnePlus Pad 2

20% di sconto su OnePlus Buds Pro 3;

50% di sconto su OnePlus Watch 2;

30% di sconto sulla base di ricarica;

30% di sconto su cinturini aggiuntivi.

OnePlus conferma inoltre che la funzionalità completa del Controllo Salute 60S con ECG è ora attiva in Italia, insieme a Germania, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Irlanda, Regno Unito, Polonia, Spagna e Romania.

