OnePlus Nord CE 5 scimmiotta iPhone 16, in queste immagini leak

Dopo i primi dettagli sulle specifiche si torna a parlare di OnePlus Nord CE 5, stavolta con un’immagine render. Come al solito è bene prendere il tutto con cautela dato che si tratta di un leak: il nuovo design sorprende vista la sua ispirazione. Il mid-range somiglia parecchio all’ultimo flagship di Cupertino, almeno per quanto riguarda la cover posteriore.

OnePlus Nord CE 5 mostrato per la prima volta: il nuovo medio gamma si ispira a Cupertino nei render leak

iPhone 16 – Crediti: Apple

Il presunto cambio di stile di OnePlus Nord CE 5 non stupisce: a breve l’azienda lancerà in patria OnePlus 13T, con uno stile tutto nuovo rispetto al resto della gamma top. A quanto pare il brand ha deciso di cambiare look anche alla fascia media, ma in questo caso l’ispirazione è chiara. Si guarda a Cupertino con una doppia fotocamera inserita in un modulo a capsula, affiancato dal flash LED.

Crediti: Smartprix

I render leak non mostrano la parte frontale: dovremmo avere uno schermo OLED piatto da 6,7″ mentre sotto la scocca troverebbe spazio il SoC Dimensity 8350. La caratteristica principale dovrebbe essere la capiente batteria al silicio-carbonio, da ben 7.100 mAh e con ricarica da 80W.

Scheda tecnica presunta