OnePlus Nord CE 5 con una super batteria: è questo il trend del 2025

È passato parecchio dal debutto dell’ultimo modello della serie Nord, la gamma media di OnePlus. Nonostante l’attesa il prossimo dispositivo in arrivo potrebbe far piacere a molti: OnePlus Nord CE 5 dovrebbe essere un Battery Phone, uno dei trend che sta prendendo piede nel mondo degli smartphone (e progressivamente anche in occidente).

OnePlus Nord CE 5 avrà una batteria enorme: arriveranno sempre più smartphone con questa caratteristica

Nord CE 4 – Crediti: OnePlus

Quando gli utenti più esperti pensano ad un Battery Phone, solitamente puntano ad un modello rugged: ultra-resistente, con batterie anche sopra i 10.000 mAh ma caratterizzati da dimensioni e spessore scomodi. Le cose stanno andando diversamente grazie alle batterie al silicio-carbonio, una tecnologia che consente di immagazzinare una maggiore potenza ma senza impattare sulle dimensioni.

iQOO Z10 si è spinto fino a 7.300 mAh mentre l’inedito Honor Power dovrebbe toccare gli 8.000 mAh. Anche OnePlus 13 utilizza questa tecnologia ed offre 6.000 mAh di batteria ed un corpo sottile. Nel futuro della casa di Pete Lau ci sarà OnePlus Nord CE 5, in arrivo a stretto giro dato che l’attuale Nord CE 4 è stato presentato lo scorso aprile.

In base a quanto emerso, il nuovo medio gamma passerebbe dagli attuali 5.500 mAh a ben 7.100 mAh. Purtroppo questa è l’unica caratteristica “certa”, anche se si tratta pur sempre di un’indiscrezione. Il SoC dovrebbe essere lo Snapdragon 7 Gen 4 (ancora inedito) oppure il Dimensity 8400 di MediaTek, ma per ora è ancora tutto nebuloso.