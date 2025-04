OnePlus rilascia un nuovo aggiornamento mensile: novità e smartphone supportati

La compagnia cinese continua con la sua politica degli aggiornamenti mensili che vanno a migliorare e velocizzare il rilascio di funzionalità e modifiche di sistema. A questo giro OnePlus ha dato il via al rilascio della versione V60P01 dedicata a molteplici smartphone del brand e a varie incarnazioni della OxygenOS. Ecco quali sono le novità e tutti i dispositivi interessati (anche se per il momento non si tratta di un update per noi).

OnePlus dà il via al rilascio dell’aggiornamento V60P01 per OxygenOS: ecco che cosa cambia

Dallo scorso agosto OnePlus ha introdotto una serie di aggiornamenti mensili per i suoi dispositivi. Si tratta di un sistema diverso rispetto ai soliti OTA, che consente un rilascio rapido e su un maggior numero di modelli: gli aggiornamenti riguardano principalmente le app proprietarie installate a bordo della OxygenOS, ma comprendono anche l’implementazione di nuove funzioni e modifiche di sistema. Per quanto riguarda la nuova versione V60P01, il rilascio è iniziato a fine marzo e raggiungerà tutti gli utenti entro il 28 aprile.

Come anticipato anche in apertura, non si tratta di una funzione disponibile in Italia: seguiamo comunque lo sviluppo con interesse dato che sono stati aggiunti vari paesi europei. Di conseguenza è solo questione di tempo prima che questa novità arrivi anche alle nostre latitudini. Di seguito trovate sia il changelog completo dell’aggiornamento che i dispositivi OnePlus supportati.

Changelog

Versione Smartphone V60P01(BRB1EX01) Tablet V60P01(BRB3EX01)



Meteo

Migliorato il design delle icone per riorganizzare ed eliminare le città

Temperatura, scala del vento e visibilità mantengono la loro unità predefinita dopo aver modificato le impostazioni di lingua e regione

Sostituita la velocità del vento con un numero di scala per renderla più facile da capire

Aggiornata l’icona “tempo sereno” per comunicare le informazioni in modo più chiaro

Orologio

Aggiunti i formati AM/PM al widget dell’orologio doppio nella schermata Home quando si utilizza il formato 12 ore

Aggiornata l’icona “tempo sereno” sul widget dell’orologio per comunicare le informazioni in modo più chiaro

Note (disponibile solo su OxygenOS 14 e 15)

Ora puoi aggiungere un taccuino alla schermata Home o allo Shelf. Il widget taccuino è disponibile in 3 dimensioni: 2×2, 2×4 e 2×4

Foto (disponibile solo su OxygenOS 14 e 15)

Ti consente di passare ad altre app mentre AI Editor elabora le tue foto in background (supportato solo da alcuni modelli)

Il nome del modello del dispositivo nelle filigrane può essere rimosso o personalizzato (supportato solo da alcuni modelli)

Phone Manager (disponibile solo su OxygenOS 14 e 15)

Migliorato il design della pagina iniziale di Phone Manager per renderla più facile da usare

La pagina dei suggerimenti di pulizia ora si carica più velocemente

Le informazioni sull’utilizzo di dati e batteria sono ora disponibili nella pagina di gestione delle app

Sistema

Migliorata la stabilità del sistema

Smartphone & tablet supportati

OxygenOS 14 & 15

Open

Serie 13

Serie 12

Serie 11

Serie 10

Nord 4 5G

Serie Nord CE 4

Nord 3 5G

Serie Nord CE 3

Pad / Pad 2

OxygenOS 14

Serie 9

8T

Nord 2T 5G

Nord CE 2 Lite 5G

Nord N30 SE 5G

Nord N20 SE

Pad Go

OxygenOS 13.1.0

8 / 8 Pro

OxygenOS 13.0.0

OnePlus Nord 2 5G

Nord CE 2 5G

Nord CE 5G

