OnePlus Ace 5V con Dimensity 9400e: spuntano nuovi dettagli sul nostro Nord 5

I brand cinesi sono soliti lanciare delle serie di smartphone in patria che possono arrivare in Italia e nel resto del mondo con nomi differenti. È il caso di OnePlus Ace 5V, previsto per il prossimo mese e molto probabilmente in arrivo anche da noi come OnePlus Nord 5. Ecco le ultime novità, stavolta con qualche dettagli in più su chipset, performance e uscita.

OnePlus Ace 5V sarà il nostro Nord 5? Intanto ecco le ultime novità

Ace 5 – Crediti: OnePlus

Come sempre non abbiamo la certezza assoluta ma ci basiamo sui “precedenti”: Ace 3V è stato presentato da noi come Nord 4, con specifiche identiche ma un diverso design. Lo stesso potrebbe avvenire con OnePlus Ace 5V in arrivo in Cina, che potrebbe fare capolino in occidente come OnePlus Nord 5. Secondo le ultime indiscrezioni il lancio in patria sarebbe fissato per maggio; la versione Global potrebbe arrivare in estate (magari a luglio come il predecessore).

Tornando a OnePlus Ace 5V, stando ai leak avremo uno schermo Flat ed una capiente batteria da oltre 7.000 mAh; tra le novità anche l’inedito Dimensity 9400e di MediaTek, rivale dello Snapdragon 8s Gen 4. Non ci sono ancora dei benchmark consultabili, ma secondo un insider cinese il SoC avrebbe raggiunto 2,1 milioni di punti su Antutu (piattaforma celebre, utilizzata per test e recensioni). Oltre a questo modello ci sarebbe anche OnePlus Ace 5S, con a bordo il Dimensity 9400+.