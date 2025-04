OnePlus 13T fa faville su Antutu: sarà un vero top di gamma

L’attuale generazione top della casa di Pete Lau riceverà presto una nuova aggiunta. OnePlus 13T sarà il flagship compatto del brand e punterà sull’offrire performance da primo della classe, con un look accattivante ed un formato più “tascabile”: ecco tutto quello che sappiamo finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita, tra conferme ufficiali e leak (in attesa del debutto fissato per questo mese).

OnePlus 13T: tutto quello che sappiamo finora sul top di gamma compatto della serie

Design e display

Concept render – Crediti: Weibo

Non conosciamo ancora il design di OnePlus 13T: una presunta immagine dal vivo mostra un look completamente diverso rispetto al resto della serie, con un modulo fotografico squadrato (ma dagli angoli fortemente arrotondati) e bordi dritti. È possibile notare una somiglianza con Xiaomi 11 e 11 Lite ma comunque è bene tenere a mente che il design non è stato ancora confermato in via ufficiale. Il telefono sarà più di OnePlus 13 e 13R, con un peso di soli 185 grammi; i due fratelli maggiori montano schermi da 6,82″ e 6,78″ mentre il nuovo arrivato avrebbe dalla sua una pannello OLED da 6,3″ (1.5K, 120 Hz) con un punch hole centrale. Le dimensioni generali sarebbe quindi più compatte: inizialmente il telefono era conosciuto come OnePlus 13 Mini proprio in virtù del suo formato contenuto.

Presunta foto dal vivo – Crediti: Weibo

Con il piccolo della serie arriva anche una novità estetica e funzionale: OnePlus ha detto addio all’iconico Alert Slider (ossia lo switch che permette di passare dalla modalità Suoneria a Vibrazione o Silenzioso) in favore di un Tasto Azione. Questo non è stato ancora presentato ma è molto probabile che si tratterà di un pulsante simile a quello di Apple, ossia personalizzabile in base alle esigenze degli utenti.

Specifiche tecniche e fotocamera

Le dimensioni contenute non devono far pensare ad un modello di fascia media o medio-alta: OnePlus 13T avrà a bordo lo Snapdragon 8 Elite, il chipset di punta di Qualcomm. Si tratterà di un vero e proprio top di gamma, come mostra anche il presunto punteggio su Antutu, con oltre 3 milioni di punti (un valore di tutto rispetto se confrontato con quello raggiunto da altri rivali). Lato memorie ci sarebbero fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage di tipo UFS 4.0.

Nonostante il corpo compatto, la batteria sarà un’unità di tutto rispetto: l’azienda ha confermato oltre 6.000 mAh con tecnologia al silicio-carbonio (che il brand chiama Glacier Battery) e secondo i leak si arriverebbe a 6.200 mAh. Per la ricarica ci sarebbe quella cablata fino a 80W e dovrebbe mancare all’appello quella wireless (come nel caso di OnePlus 13R).

Rispetto ai fratelli maggiori OnePlus 13T monterebbe una doppia fotocamera (quindi ci sarebbe un sensore in meno). A dispetto di questo compromesso dovremmo avere un pacchetto soddisfacente: si vocifera di un sensore principale IMX906 da 50 MP con OIS, accompagnato da un teleobiettivo standard con zoom ottico 2X. Niente zoom periscopico e niente Hasselblad, almeno stando ai leak finora (anche in questo caso, due mancanze simili a quelle del modello 13R).

OnePlus 13T – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 185 grammi

certificazione IP/

display Flat OLED da 6,3″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate LTPO 120 Hz

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

16 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.200 mAh con ricarica rapida da 80W

fotocamera da 50 + 50 MP con Sony IMX906, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X

50 + 50 MP con Sony IMX906, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X selfie camera da 32 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Tasto Azione

Android 15 con ColorOS 15 (Cina) e OxygenOS 15 (Global)

Quanto costa OnePlus 13T – Prezzo e uscita

Crediti: OnePlus

Al momento OnePlus 13T non ha ancora una data di presentazione precisa: il top di gamma compatto arriverà nel corso del mese di aprile. Mancano anche i dettagli sul possibile prezzo: non appena ci saranno novità aggiorneremo questo approfondimento con tutti i dettagli.

