OnePlus 13T: il top di gamma compatto ha una data

La casa cinese sta per lanciare il suo primo top di gamma compatto, con un look rinnovato rispetto agli altri modelli della serie. OnePlus 13T è stato finalmente svelato: l’azienda ha alzato il sipario sul design, le colorazioni in arrivo e la data di presentazione (per ora solo in Cina).

OnePlus 13T: ufficiale la data di presentazione

L’evento di lancio di OnePlus 13T è fissato per il 24 aprile: non sappiamo se ci saranno altre novità dell’ecosistema del brand. Inoltre, come specificato in apertura, la data di presentazione riguarda la Cina. L’azienda è solita rilasciare versioni Global dei suoi modelli di punta, come OnePlus 13 e 13R, ma al momento non ci sono ancora conferme per una variante internazionale.

I primi poster svelano ufficialmente il design di OnePlus 13T: i fratelli maggiori presentano una fotocamera posteriore circolare mentre il nuovo modello è dotato di un modulo squadrato. C’è una dual camera, il flash LED ed un sensore non specificato; le colorazioni disponibili sono tre ossia nero, grigio e (per la prima volta) rosa.

Per ora OnePlus non si è sbilanciata: comunque, secondo quanto trapelato dovremmo avere dimensioni compatte, un display da 6,3″ ed il chipset Snapdragon 8 Elite (l’ultimo SoC di punta Qualcomm).