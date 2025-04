OnePlus 13T si tinge di rosa e sfida iPhone 16 con una nuova colorazione

Manca ancora una data precisa, ma sappiamo che il primo top di gamma compatto di OnePlus arriverà questo mese. Intanto i primi poster ufficiali iniziano a stuzzicare i fan ma senza mostrare troppo: l’ultima immagine presenta OnePlus 13T in una colorazione rosa inedita, che strizza l’occhio a Cupertino.

OnePlus 13T come iPhone 16: il top di gamma in formato compatto arriverà anche in versione rosa

13T, iPhone – Crediti: OnePlus

Il rosa non è mai stato uno dei colori preferiti dalla casa cinese: per OnePlus 13 e 13R troviamo versioni come Black Eclipse, Artic Dawn, Midnight Ocean, Nebula Noir e Astral Trail, tutte caratterizzate da tonalità nere, bianco/argento o blu. Nella fascia media abbiamo qualche sprazzo di colore in più, ma sempre senza esagerare. Le cose potrebbero cambiare con OnePlus 13T, mostrato nella nuova colorazione rosa accanto ad un iPhone di ultima generazione.

Il modello targato OnePlus presenta una tonalità più chiara rispetto alla soluzione di Cupertino, ma non vengono svelati altri dettagli. Il look è decisamente inedito per un top di gamma del brand cinese e al momento non sappiamo se ci saranno altre varianti colorate. iPhone 16 è disponibile in blu, verde, rosa, bianco e nero quindi speriamo che stavolta OnePlus abbia deciso di offrire una scelta altrettanto ampia.

Scheda tecnica presunta