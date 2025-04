OnePlus 13s in arrivo: sarà il flagship killer per i mercati Global

Il 24 aprile l’azienda cinese lancerà in patria il suo primo top di gamma “compatto” ma le novità non finiscono qui. È in arrivo anche un’aggiunta alla serie Nord mentre le ultime indiscrezioni parlano di un modello inedito per la serie di punta. OnePlus 13s dovrebbe unirsi alla festa nei prossimi mesi e ci sono già in primi dettagli sulle specifiche.

Si parla per la prima volta di OnePlus 13s: ecco cosa possiamo aspettarci da questo smartphone misterioso

13T – Crediti: OnePlus

Se state pensando ad un rebrand di OnePlus 13T, pare che non sarà così: OnePlus 13s dovrebbe essere un dispositivo inedito, con caratteristiche differenti. Non si tratterebbe di un top di gamma ma di un flagship killer, mosso da uno chipset della serie Snapdragon 8 non specificato. La fonte ha snocciolato vari dettagli sulle specifiche, da prendere con cautela.

Il nuovo smartphone OnePlus sarebbe alimentato da una batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica da 80W e il supporto a quella wireless. Frontalmente ci sarebbe uno schermo AMOLED a 120 Hz mentre sul retro avremmo una tripla fotocamera. Non può mancare Android 15 (sotto forma di OxygenOS 15), cos+ come una scocca impermeabile.

Il lancio del presunto OnePlus 13s sarebbe previsto per entro la fine del secondo trimestre dell’anno (quindi entro fine giugno), ma la fonte fa riferimento al mercato indiano. Resta da vedere se arriverà alle nostre latitudini o meno.

Scheda tecnica presunta