OnePlus 13s confermato ufficialmente, ma sappiamo già tutto

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale: la casa cinese sta per lanciare un nuovo flagship Global. Si tratta di OnePlus 13s, un dispositivo in arrivo in India (e speriamo anche in altri mercati) ma di cui molto probabilmente sappiamo già tutto.

OnePlus 13s sarà la versione Global di OnePlus 13T: ecco tutti i dettagli

Il “nuovo” OnePlus 13s dovrebbe essere il rebrand Global di OnePlus 13T, lanciato in Cina di recente. Il top di gamma compatto è dotato di un display da 6,32″ e dimensioni contenute, ma senza rinunce: il cuore è lo Snapdragon 8 Elite e non mancherà una super batteria al silicio-carbonio (da circa 6.200 mAh).

I dettagli Global non sono stati ancora svelati, mentre i primi teaser mostrano il design. Il look è identico a quello del cugino cinese, con un modulo fotografico ridisegnato rispetto a OnePlus 13 e 13R; c’è anche la nuova colorazione rosa.

Manca ancora una data di presentazione ma è probabile che OnePlus 13s sarà lanciato nel corso del mese di maggio o al massimo a giugno. Per ora si parla solo del mercato indiano e non sappiamo se arriverà in Italia. Comunque, se siete curiosi di provare il top di gamma compatto, segnaliamo che il modello cinese OnePlus 13T è già acquistabile su store di terze parti.

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 150,81 x 71,70 x 8,15 mm per 185 grammi

certificazione IP65

display Flat AMOLED 8T da 6,32″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate LTPO 120 Hz, profondità colore a 10 bit, 460 PPI

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.260 mAh con ricarica rapida da 80W

fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.8-2.0) con OIS e teleobiettivo con zoom ottico 2X

50 + 50 MP (f/1.8-2.0) con OIS e teleobiettivo con zoom ottico 2X selfie camera da 16 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, Tasto Azione

Android 15 con ColorOS 15 (Cina) e OxygenOS 15 (Global)

