Un assaggio di Android 16 su OnePlus 13: disponibile la prima Beta

Dopo Xiaomi 15 e Xiaomi 14T Pro anche un altro top di gamma riceve l’aggiornamento ad Android 16 in versione beta. OnePlus 13 è l’ultimo flagship della casa cinese ed ora è possibile provare in anteprima il nuovo OS del robottino verde: tuttavia non mancano i bug e si tratta di un software consigliato solo ad utenti esperti.

OnePlus 13 riceve Android 16 Beta 2, ma è la prima versione beta per tutti | Download

Crediti: OnePlus

Tramite il forum ufficiale, l’azienda ha annunciato la disponibilità di Android 16 Beta 2 per OnePlus 13; comunque nonostante il nome della versione si tratta della prima release (probabile che prima ci sia stata una Beta 1 privata). Dopo Xiaomi tocca a OnePlus quindi è probabile che nel corso dei prossimi giorni arrivino anche altri telefoni e altri brand.

Trattandosi di una beta ci potrebbero essere dei problemi di instabilità e la stessa OnePlus ha confermato una serie di bug. Di conseguenza, l’installazione del software è consigliato solo ad utenti esperti.

Problemi Noti

Impossibile chiudere il pop-up di aggiornamento della versione dopo l’aggiornamento alla versione DPP;

Le impostazioni dei caratteri non possono essere regolate;

Il dispositivo può riavviarsi quando si risponde a una chiamata utilizzando le cuffie Bluetooth;

Errori di lag e visualizzazione nel mirino della fotocamera e nella miniatura in alcuni scenari;

Mirino della fotocamera sfocato o poco chiaro in alcuni casi;

La fotocamera si blocca quando si passa alla modalità Macro con la fotocamera posteriore;

Si blocca e rallenta dopo aver abilitato la modalità Ultra Steady;

Errore di visualizzazione nel mirino della fotocamera durante la registrazione video in scenari specifici;

Lo schermo potrebbe bloccarsi quando premendo la scorciatoia per l’accessibilità nella schermata iniziale;

Lag durante il blocco dello schermo.

Come installare Android 16 Beta 2 su OnePlus 13

Scarica il firmware per OnePlus 13 EU

Spostalo nella memoria del telefono

Vai su Impostazioni -> Informazioni sul dispositivo -> Versione -> Fai clic su Numero di build 7 volte e inserisci la password per entrare nella modalità sviluppatore

Torna a Impostazioni -> Informazioni sul dispositivo -> Aggiornamenti -> Fai clic sul pulsante in alto a destra -> Installazione locale -> Fai clic sul firmware corrispondente -> Estrai -> Aggiorna -> Aggiornamento del sistema completato al 100%

Al termine dell’update fai click su Riavvia

LEGGI ANCHE:

Quando esce Android 16? Tutte le date per Beta e versione finale/stabile (AOSP)

Per effettuare il rollback ad Android 15: