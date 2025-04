La cura di giardino e piscina diventa smart: con le offerte Geekmall risparmi oltre il 40%

Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate, ecco che le offerte di Geekmall virano su nuovi prodotti smart. Le promozioni del momento comprendono anche robot pulitori per la piscina e tosaerba, con sconti oltre il 40%. Ma niente paura perché non si tratta delle uniche occasioni: ci sono anche tante altre soluzioni per le giornate all’aperto e alcune chicche per gli amanti del buon caffè!

Geekmall ha lanciato le nuove offerte di primavera: robot tosaerba e da piscina, Power Station e non solo

Crediti: FOSSiBOT

Con le offerte di primavera targate Geekmall risparmi sul meglio della tecnologia per la cura del tuo giardino: il robot tosaerba Goat Bot Unicut H1 è una alleato prezioso che trasforma una delle attività più faticose in un momento di relax. Lo stesso vale per i robot da piscina WYBOT, utili per una pulizia profonda e senza stress. E con i nuovi Coupon il risparmio aumenta: basta raggiungere la soglia di spesa indicata e riscattare il codice per ottenere uno sconto aggiuntivo.

Coupon 100GIARD10 – 10€ di sconto su una spesa di 100€

– 10€ di sconto su una spesa di 100€ Coupon 400GIARD30 – 30€ di sconto su una spesa di 400€

– 30€ di sconto su una spesa di 400€ Coupon 750GIARD50 – 50€ di sconto su una spesa di 750€

Le offerte continuano con altri gadget imperdibili: per gli amanti del campeggio, dei viaggi e delle avventure in mezzo alla natura sono in sconto tante Power Bank OUKITEL, FOSSiBOT e Ampace. E per chi è amante del buon caffè, tra le occasioni non mancano le macchine per l’espresso HiBrew, anche in versione portatile.

Crediti: HiBREW

Trovate le nuove offerte di Geekmall direttamente nella pagina della promozione: gli sconti dureranno fino al 13 maggio, quindi hai ancora un po’ di tempo per scoprire tutte le occasioni delle store (con tanto di spedizione gratis dall’Europa). Di seguito trovi una selezione con alcune delle offerte più ghiotte! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

