Tutti pazzi per gli occhiali smart XR: Apple, Google e ByteDance corrono per arrivare primi

La collaborazione con Ray-Ban da parte di Meta è stata probabilmente una visione del futuro piuttosto nitida da parte di Mark Zuckerberg, che pare aver anticipato le mosse dei suoi competitor che adesso si ritrovano ad inseguire (seppur solo parzialmente). Le ultime indiscrezioni emerse online, infatti, suggeriscono che tutte le grandi aziende tech, tra cui anche Google e Apple, siano in gara per accaparrarsi la prima posizione nel lancio degli occhiali smart XR.

Apple, Google e ByteDance in gara: chi avrà per primo i suoi occhiali smart?

Crediti: Canva

Stando a quanto emerso dall’ultimo report di Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, Apple starebbe sviluppando i suoi occhiali smart con fotocamera e microfoni, ma la priorità più grande sarebbe quella del progetto degli smart glasses XR, ovvero una soluzione più completa di quanto proposto da Meta con i suoi Ray-Ban, grazie ai display in dotazione.

Anche Google starebbe facendo lo stesso grazie alla collaborazione con Samsung: il progetto XR di Big G, infatti, sembrerebbe essere pronto per il lancio già nel 2026, anche grazie allo sviluppo della nuova piattaforma Android XR. Alla corsa, inoltre, si sarebbe recentemente unita anche ByteDance, con l’intenzione di sviluppare un paio di occhiali smart molto simili a quelli di Meta, per permettere agli utenti di TikTok di condividere video in prima persona ancora più velocemente.

Il futuro, quindi, ci vedrà con un paio di occhiali smart indossati tutto il giorno? Lo scopriremo, probabilmente, soltanto tra qualche anno.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le