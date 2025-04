Nubia Z70S Ultra Photographer Edition si ispira alle macchine fotografiche

La casa cinese sta per rinnovare la sua linea di punta con Nubia Z70S Ultra disponibile anche in versione Photographer Edition, una versione speciale dal look ispirato alle macchine fotografiche tradizionali. Il lancio in Cina è previsto a stretto giro e non è da escludere il debutto anche alle nostre latitudini.

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition: cosa cambia rispetto alla versione “standard”

Crediti: Nubia

Come anticipato poco sopra, Nubia Z70S Ultra andrà a “sostituire” l’attuale top di gamma Nubia Z70 Ultra. La nuova incarnazione del flagship saàr disponibile anche nella variante Photographer Edition, che presenta l’estetica di una fotocamera vintage. La cover posteriore è in doppia finitura con pelle vegana e vetro, con un effetto finale elegantissimo e due colorazioni tra cui scegliere.

Mentre il design è chiaro, restano dei dubbi sulle specifiche: probabilmente gran parte resterà invariata, ma ci sarà una differenza nel chipset. Il top di gamma potrebbe essere il primo con Snapdragon 8 Elite Leading Edition, la variante potenziata dell’attuale SoC Qualcomm (che conosciamo anche come 8 Elite For Galaxy).

Crediti: Nubia

Una cosa sembra certa: sarà l’unico flagship di ultima generazione dotato di una fotocamera selfie sotto il display (finora). Se il comparto fotografico non verrà ritoccato, ritroveremo il sensore IMX906 con una lunghezza focale di 35 mm ed un’apertura variabile. un teleobiettivo con zoom periscopico.

La data di presentazione di Nubia Z70S Ultra Photographer Edition è fissata per il 28 aprile, per ora solo in Cina. Siamo fiduciosi per l’uscita in Italia: Nubia Z70 Ultra è stato lanciato anche da noi, così come il precedente Z60 Ultra (standard e Photographer Edition).

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 164,3 x 77,1 x 8,6 mm per 228 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat AMOLED BOE a 10 bit da 6,85″ 1.5K+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz, 431 PPI, vetro protettivo proprietario, 100% DCI-P3, PWM Dimming a 2.592 Hz e luminosità di picco fino a 2.000 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore 3D

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,47 GHz Onyon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 6.150 mAh con ricarica da 80W

fotocamera da 50 + 50 + 64 MP IMX906, apertura variabile f/1.59-4.0, lunghezza focale di 35 mm, OIS teleobiettivo periscopico OV64B con zoom ottico 2.7X (f/2.5) ultra-grandangolare OV50D da 122° (f/2.0)

selfie camera sotto il display da 16 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS Tri-Band, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 2, sensore IR, comunicazione satellitare bidirezionale (versione cinese), pulsante fotocamera, Alert Slider

Android 15 con Nebula AIOS

