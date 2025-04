Anche Netflix vuole usare ChatGPT: iniziati i test per integrare l’AI

L’intelligenza artificiale in pochi mesi ha invaso il mondo del web e tutti i servizi che lo caratterizzano, mentre anche chi non ha ancora trovato la giusta implementazione sembra essere a lavoro per sfruttarne le potenziali. Uno di questi sembra essere proprio Netflix, che starebbe lavorando ad un nuovo sistema di ricerca dei contenuti potenziato con l’AI di ChatGPT e consentirebbe di trovare film e serie tv in modo anche più rapido e preciso.

La nuova ricerca di Netflix sfrutterà l’intelligenza artificiale di OpenAI

Crediti: Canva

Secondo quanto emerso da un nuovo report di Bloomberg, Netflix avrebbe già iniziato a testare un nuovo sistema di ricerca alimentato dalla tecnologia AI di OpenAI che permetterebbe agli utenti di trovare film e serie tv utilizzano termini specifici oppure la tipologia di contenuto in base all’umore.

Alcuni utenti in Nuova Zelanda e Australia avrebbero anche già accesso a questa nuova funzione tramite l’app di iOS, mentre per il resto del mondo e le altre piattaforme bisognerà attendere ancora un po’ almeno secondo quanto confermato dal portavoce MoMo Zhou. “Siamo ancora agli inizi e ci troviamo in una fase di apprendimento e ascolto per questa versione beta” ha dichiarato il portavoce ai microfoni di The Verge.

Il futuro della ricerca di Netflix, quindi, sarà legato all’intelligenza artificiale che attualmente alimenta anche ChatGPT. Si prospetta, quindi, un modo tutto nuovo di trovare i contenuti di cui si ha bisogno sulla piattaforma.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le