Narwal Freo Z10 Ultra: AI e potenza per le tue pulizie smart, con 200€ di sconto

Lo store Geekmall ha dato il via ai preordini di Narwal Freo Z10 Ultra, il nuovo robot aspirapolvere top di gamma. Si tratta di una soluzione dedicata a chi cerca il massimo della tecnologia per la cura dei pavimenti, ma con un occhio alla convenienza: tanta potenza, funzionalità AI, uno sconto di 200€ ed un kit di accessori in regalo!

Narwal Freo Z10 Ultra è il nuovo robot aspirapolvere premium, subito in offerta lancio

Crediti: Narwal

L’ultimo robottino targato Narwal debutta su Geekmall e non poteva mancare un’offerta lancio dedicata. Narwal Freo Z10 Ultra è in promo a 1.099€ (fino all’11 aprile): basta utilizzare il codice sconto “FreoZ10U” per far scendere il prezzo ma i vantaggi non finiscono qui. Per i primi 20 ordini c’è anche un kit di accessori di ricambio in regalo (un pacchetto del valore di oltre 100€). Immancabile la spedizione dai magazzini europei di Geekmall, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Le novità di Narwal Freo Z10 Ultra sono tante, a partire dalla potenza fino ad arrivare alle funzionalità AI e alla base multifunzione. Il robot ha una potenza di aspirazione di 18.000 PA e grazie alla spazzola anti-groviglio è l’alleato perfetto per raccogliere peli di animali e capelli. Lo sporco ostinato viene rimosso in un lampo e senza fastidi, grazie al basso livello di rumore sotto i 56 dB).

Crediti: Narwal

La tecnologia NarMind Pro offre un riconoscimento avanzato degli ostacoli e, con il supporto di una doppia telecamera e due chip dedicati, è in grado di individuare oltre 200 tipi di oggetti. Il mocio triangolare EdgeReach si estende lungo i bordi, in modo da pulire ogni angolo con precisione. L’AI riconosce istantaneamente vari tipi di tappeto e regola la potenza in base alle esigenze; ad esempio evita quelli a pelo lungo, aumenta l’aspirazione su quelli a pelo corto oppure attiva le spazzole mocio sui zerbini.

Il robot aspirapolvere è accompagnato da una nuova stazione multifunzione con un contenitore per lo sporco da 2,5 litri, la funzione di lavaggio dei mop con acqua calda, la sterilizzazione con acqua elettrolizzata e l’asciugatura con aria calda.

