Motorola RAZR 60 e 60 Ultra ufficiali in Italia: ora cambia tutto e si passa alla fascia premium

Il momento dei nuovi pieghevoli Moto è arrivato e questa volta ci aspetta una novità gradita. Motorola RAZR 60 si mantiene sui binari classici ma con RAZR 60 Ultra si sale di livello, con specifiche tecniche da top di gamma: ecco tutte le novità della serie, insieme ai dettagli su prezzo e uscita sul mercato.

Motorola RAZR 60 e RAZR 60 Ultra: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi pieghevoli

Crediti: Motorola

Impossibile non partire dalla novità dei quest’anno: Motorola RAZR 60 Ultra si unisce alla schiera dei top di gamma pieghevoli, una prima volta per l’azienda. Lo scorso RAZR 50 Ultra era basato sullo Snapdragon 8s Gen 3, mentre il nuovo modello punta a sfidare i grandi. Il chipset è lo Snapdragon 8 Elite, ossia l’ultimo SoC di punta realizzato da Qualcomm.

Si tratta di un dettaglio importante, con un impatto significativo sulle performance e anche sull’intelligenza artificiale. Il dispositivo arriva con la suite Moto AI con tante funzionalità, mentre il software è basato su Android 15.

Crediti: Motorola

Migliora anche la batteria, che sale a 4.700 mAh contro i 4.000 mAh del predecessore; anche la ricarica fa un balzo in avanti passando da 44W cablata e 15W wireless a 68W e 30W. Mentre la selfie camera sale a 50 MP (dai 32 MP di RAZR 50 Ultra), il comparto principale scende a compromessi perdendo il teleobiettivo. C’è una sensore da 50 MP accompagnato da un ultra-grandangolare sempre da 50 MP.

Il design resta lo stesso, elegante e stiloso: lo schermo esterno copre tutta la superficie superiore mentre all’interno trova spazio un pannello pieghevole da 7″ di diagonale con un punch hole centrale. Molto belli i materiali: ogni colorazione è caratterizzata da un materiale differente. Ad esempio c’è una versione con cover in vetro legno, una con il retro in tessuto ed una variante in eco-pelle.

Cosa cambia con RAZR 60 “base”

Crediti: Motorola

Le differenze estetiche di Motorola RAZR 60 sono le stesse di RAZR 50: rispetto alla variante Ultra lo schermo esterno è più piccolo (3,6″) e lancia scoperta una sezione della cover posteriore. Il formato resta identico con un design a conchiglia e un display pieghevole con punch hole, in questo caso da 6,7″ di diagonale.

Crediti: Motorola

Le specifiche guardano alla fascia media con il Dimensity 7400X di MediaTek: c’è una continuità rispetto a RAZR 50, dotato del Dimensity 7300X. Anche in questo caso la batteria è maggiore, passando da 4.200 mAh da 4.500 mAh. La selfie camera è un’unità da 32 MP mentre il comparto fotografico ripropone un sensore principale da 50 MP con OIS ed un ultra-grandangolare.

Specifiche tecniche complete

Motorola RAZR 60 – Scheda tecnica

Crediti: Motorola

Dimensioni e peso – 73,99 x 88,08 x 15,85 mm (chiuso) e 73,99 x 171,30 x 7,25 mm (aperto) per 188 grammi

Certificazione IP48

Display esterno p-OLED LTPO da 3,6″ HD+ (1.066 x 1.056 pixel) con refresh rate a 90 Hz, 10 bit, fino a 1.700 nit, protezione Gorilla Glass Victus interno p-OLED LTPO da 6,9″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 10 bit, fino a 3.000 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7400X a 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G615 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

256 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

Batteria da 4.500 mAh con ricarica da 30W e wireless da 15W

Fotocamera da 50 + 13 MP (f/1.7-2.2) con OIS e ultra-wide/macro FOV 120°

Selfie camera da 32 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, Moto AI, Google Gemini

Android 15 con Hello UI

Motorola RAZR 60 Ultra – Scheda tecnica

Crediti: Motorola

Dimensioni e peso – 73,99 x 88,12 x 15,69 mm (chiuso) e 73,99 x 171,48 x 7,19 mm (aperto) per 199 grammi

Certificazione IP48

Display esterno p-OLED LTPO da 4,0″ Full HD+ (1.272 x 1.080 pixel) con refresh rate a 165 Hz, campionamento del tocco a 165 Hz, 10 bit, 3.000 nit e protezione Gorilla Glass Ceramic interno AMOLED LTPO da 7,0″ 1.5K+ (2.992 x 1.224 pixel) con refresh rate a 165 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, 10 bit e 4.500 nit di luminosità di picco

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

16 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 4.700 mAh con ricarica da 68W e wireless da 30W

Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.8-2.2) con OIS e ultra-wide/macro FOV 122°

Selfie camera da 50 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, Moto AI, Google Gemini, Tasto IA laterale

Android 15 con Hello UI

Quanto costa Motorola RAZR 60 / RAZR 60 Ultra – Prezzo e uscita

Il lancio dei nuovi Motorola RAZR 60 e 60 Ultra è avvenuto il 24 aprile a livello Global e in Italia: il modello di punta viene proposto al prezzo di 1.349€ per la sola versione da 16/512 GB (in sconto su Amazon a 1.249€). La versione standard è in vendita a 999,9€ nella sola configurazione da 8/256 GB.

Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G,... 1.299,00€ 1.249,00€ Compra Ora Amazon.it Motorola Razr 60 con Moto AI (8/256 GB, 50MP OIS + 13MP, selfie 32MP, display esterno 3.63", interno 6.9" pOLED, 120Hz, MediaTek Dimensity 999,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 26/04/2025 09:31

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.