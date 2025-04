Le serie Motorola RAZR 60 e Edge 60 arrivano questo mese: c’è una data

Le ultime settimane sono state ricche di dettagli leak sulle prossime novità in arrivo per Motorola. Ora l’azienda ha confermato la data del suo nuovo evento, fissato proprio per questo mese: ecco il primo teaser ufficiale e quali saranno gli smartphone annunciati.

Motorola annuncia un evento per aprile: c’è la data delle serie RAZR 60 ed Edge 60

Edge 60 Fusion – Crediti: Motorola

L’evento di Motorola è fissato per il 24 aprile a livello Global: l’azienda ha pubblicato un breve video in cui vengono mostrati alcuni dispositivi, ma non svela la linea completa. Sicuramente verranno annunciati i pieghevoli Motorola RAZR 60 e RAZR 60 Ultra, già protagonisti di una valanga di indiscrezioni. Non sono da meno i modelli Edge 60 ed Edge 60 Pro: tra immagini e specifiche abbiamo una panoramica quasi completa di quello che ci aspetta.

Ricordiamo che l’azienda ha già presentato Motorola Edge 60 Fusion, disponibile anche in Italia. Si tratta di un medio gamma con un chipset MediaTek, tre colorazioni PANTONE e la certificazione IP69 (per l’impermeabilità). I modelli Edge 60, 60 Pro e RAZR 60 non dovrebbero presentare grandi stravolgimenti mentre la vera sorpresa sarebbe RAZR 60 Ultra. Questa volta dovemmo avere a che fare con un vero top di gamma, equipaggiato con l’ultimo Snapdragon 8 Elite.