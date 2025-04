Il primo notebook Motorola è in arrivo: c’è la conferma ufficiale

Dopo essere entrata a gamba tesa nel settore degli smartphone pieghevoli (presentando varie una gamma di dispositivi che sono stati in grado di distinguersi), Motorola sembra pronta per un nuova avventura. Tramite un teaser ufficiale è arrivata la conferma: è in dirittura d’arrivo il primo notebook del brand, anche se per il momento non si tratta di una novità per l’Italia.

Motorola lancerà il suo primo notebook (ma non alle nostre latitudini): ecco i primi dettagli

Crediti: Motorola

Il notebook di Motorola sarà presentato in India prossimamente: la compagnia ha pubblicato il primo teaser ufficiale, anticipato quella che potrebbe essere la forma del terminale. Inoltre il poster parla al plurale, quindi è molto probabile che avremo a che fare con vari portatili. Questi modelli saranno lanciati tramite Flipkart ma per il momento non è dato di sapere se troveranno spazio anche in altri mercati. Anzi, Motorola è stata abbastanza riservata e per ora mancano anche indiscrezioni.

Visto il legame tra l’azienda e Lenovo (che possiede la divisione mobile di Moto) è probabile che la casa cinese ci abbia messo lo zampino. Resta da vedere se avremo a che fare con portatili inediti oppure se si tratterà di rebrand di notebook Lenovo lanciati in altri mercati.

Aspettando di saperne di più vi ricordiamo le altre novità Motorola in arrivo (stavolta anche da noi): dopo il debutto in Italia di Edge 60 Fusion siamo in attesa degli altri modelli della serie (Edge 60 e 60 Pro) e dei pieghevoli a conchiglia RAZR 60 e RAZR 60 Ultra.

