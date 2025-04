Moto Loop Earbuds e Moto Watch Fit: l’ecosistema Motorola si espande

Nei giorni scorsi sono arrivate varie conferme ufficiali: i prossimi smartphone Motorola saranno lanciati ad aprile, insieme ad altre novità. Comunque le indiscrezioni non sono ancora finite ed ora spuntano anche Moto Loop Earbuds e Watch Fit, altre due aggiunte all’ecosistema del brand.

Motorola lancerà anche due nuovi accessori: le TWS Moto Loop Earbuds e l’orologio Watch Fit

Crediti: evleaks (X)

Il mese di aprile vedrà il debutto di tante novità Motorola: il 17 sarà arriveranno (in India) il primo notebook Moto e un tablet mentre il 24 toccherà alle serie RAZR 60 e Edge 60. Ora un noto insider mostra altri due prodotti del brand, anche se non è chiaro quanto arriveranno. Si tratta degli auricolari senza fili Moto Look Earbuds e dell’indossabile Moto Watch Fit. In entrambi i casi abbiamo a che fare con due modelli nuovi di zecca.

Le TWS Moto Look Earbuds sono caratterizzate da un design elegante ed un corpo ad anello, mai utilizzato prima nelle cuffiette Motorola. Lo stesso vale per Watch Fit, dal look molto diverso rispetto all’ultimo indossabile del brand: Moto Watch 120 (2024) è dotato di uno schermo rotondo mentre il uovo orologio Moto adotta un design rettangolare.

Purtroppo non ci sono altre immagini e mancano anche i dettagli su specifiche e prezzo. Lo stesso vale per la data d’uscita: per ora non sappiamo se questi due accessori saranno lanciati ad aprile oppure ci sarà da attendere.