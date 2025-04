Moto G86 mostrato per la prima volta, con un design familiare

Questo periodo è particolarmente ricco per Motorola: oltre ai nuovi pieghevoli RAZR e ai modelli Edge sono in arrivo anche nuove aggiunte per la gamma Moto G. Diamo un’occhiata per la prima volta a Moto G86 5G: queste immagini leak svelano un design famigliare, un nuovo stile per la famiglia di mid-range.

Motorola Moto G86 in arrivo: ecco le prime immagini del prossimo mid-range della serie

Le immagini dedicate al prossimo medio gamma mostrano un look diverso rispetto a quello di Moto G85. Il nuovo design attinge da quello di Motorola Edge 60 Fusion, fresco di lancio anche in Italia, ma con uno schermo Flat anziché Micro-Quad Curved. L’azienda potrebbe avere in mente di unire sotto un unico stile le serie Edge e Moto G, ma per ora Moto G86 5G è il solo dispositivo trapelato.

La cover della colorazione viola sarebbe realizzata in un “mix di feltro e tessuto”, materiale inedito per la gamma; il modello blu scuro sembra avere una scocca in pelle vegana. Non ci sono dettagli sulle specifiche, fatta eccezione per la fotocamera Sony LYT da 50 MP con OIS.

La data di presentazione di Moto G86 5G non è stata ancora svelata; il predecessore fu lanciato lo scorso giugno, quindi è probabile che l’uscita sia molto vicina. Intanto sono arrivati anche i primi dettagli leak sul prezzo in Europa. Aspettando di saperne di più, segnaliamo che il 24 aprile si terrà l’evento dedicato a RAZR 60 Ultra e Edge 60.