Moto Book 60 ufficiale: è il primo portatile di Motorola

Come annunciato nei giorni scorsi, Motorola ha presentato ufficialmente il suo primo notebook (per ora disponibile solo in India). La compagnia è entrata in un nuovo settore tech con il suo consueto stile: Moto Book 60 è un dispositivo stiloso e sottile, disponibile in due colorazioni PANTONE. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Moto Book 60: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Motorola

Dotato di una scocca metallica ed uno stile premium, Moto Book 60 è un portatile che non passa inosservato: tutto merito dello colorazioni verde e blu PANTONE. Inoltre si tratta di un terminale resistente, con tanto di certificazione MIL-STD-810H.

Crediti: Motorola

Il display è un’unità OLED da 14″ di diagonale con risoluzione 2.8K, il 100% della gamma cromatica DCI-P3, refresh rate a 120 Hz, Dolby Vision, HDR e certificazione TUV. Il notebook è disponibile in due configurazioni: con processore Intel Core 5 210H e Intel Core 7 240H, in entrambi i casi con 16 GB di RAM DDR5 (può essere aggiornata fino a 32 GB) e fino a 1 TB di storage SSD. Di seguito le specifiche complete:

dimensioni e peso – 313,4 x 221 x 16,9 mm per 1,39 kg

display OLED da 14″ 2.8K (2.880 x 1.800 pixel) in 16:10, con refresh rate a 120 Hz, 100% DCI-P3, 500 nit, Dolby Vision

processore Intel Core 7 240H / Intel Core 5 210H

7 240H / Intel Core 5 210H CPU 10-core fino a 4 GHz (5,2 GHz Turbo) / 8-core fino a 3,6 GHz (4,8 GHz Turbo)

GPU Intel Xe Graphics

16 GB di RAM DDR5-5600 (espandibili fino a 32 GB)

512 GB/1 TB di storage SSD PCIe 4.0

batteria 60 Wh con ricarica da 65W

fotocamera Full HD (1080p) + sensore IR per Windows Hello

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-C 3.2 Gen 1 (2x), HDMI 1.4b (1x), mini-jack 3,5 mm (1x), slot micro SD

tastiera retroilluminata

touchpad da 120 x 75 mm

Speaker stereo 2 x 2W, Dolby Atmos

Windows 11 Home

Il portatile Moto Book 60 è disponibile solo in India (almeno per il momento) al prezzo di partenza di circa 690€ al cambio attuale, per la versione da 16/512 GB e Intel Core 5. Sono presenti altre due varianti, entrambe con Intel Core 7: il modello da 16/512 GB costa circa 772€ mentre quello da 16 GB/1 TB viene proposto a circa 814€ al cambio.