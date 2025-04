Motorola Edge 60 Stylus si unisce alla serie: immagini, specifiche e prezzo leak

Dopo il debutto ufficiale di Edge 60 Fusion e la valanga di indiscrezioni sui modelli Edge 60 e 60 Pro, ora si fa più tangibile anche un altro dispositivo della serie. Motorola Edge 60 Stylus avrà dalla sua un pennino integrato e a distanza di pochissimo dai primi dettagli ecco fare capolino immagini leak e informazioni sul prezzo.

Motorola Edge 60 Stylus quasi senza segreti: cosa sappiamo finora sul nuovo smartphone con pennino

Crediti: yabhishekhd (X)

Nelle scorse ore Motorola ha ufficializzato Moto G Stylus 2025, nuovo smartphone con pennino integrato disponibile negli USA ed equipaggiato con un chipset Snapdragon 6 Gen 3. In base a quanto emerso sembra che il dispositivo arriverà anche in altri mercati ma come parte della serie Edge 60. Il prossimo Motorola Edge 60 Stylus sarebbe il primo telefono della famiglia equipaggiato con un pennino; il rebrand avrebbe le stesse specifiche, fatta eccezione per il chipset (un SoC Snapdragon 7s Gen 2).

Il lancio dovrebbe avvenire il 17 aprile, ma per il momento la fonte fa riferimento all’India; il prezzo sarebbe di circa 243€ al cambio (22.999 INR). Di seguito trovate la scheda tecnica presunta, sulla base di quella del nuovo modello G Stylus 2025 e delle indiscrezioni trapelate di recente.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – 162,15 x 74,78 x 8,29 mm per 191 grammi

Certificazione IP68 e MIL-STD-810H

Display pOLED Micro-Quad Curved da 6,67″ Full HD+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 10 bit, 3.000 nit e protezione Gorilla Glass 3

Lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm Samsung

CPU octa-core 4 x 2,4 GHz – Cortex-A78 4 x 1,95 GHz – Cortex-A55

GPU Adreno 710

8 GB di RAM LPDDR4X

256 GB di storage UFS 2.2 espandibile

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68W e wireless da 15W

Fotocamera da 50 + 13 MP (f/1.8-2.2) con LYT-700C, OIS e ultra-wide/macro

Selfie camera da 32 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, Moto AI, mini jack 3,5 mm

Android 15 con Hello UI

