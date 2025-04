Motorola Edge 60 Stylus ufficiale: è il primo della serie con pennino integrato

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, l’azienda ha alzato il sipario sulla nuova aggiunta alla gamma. Per la prima volta la serie introduce un modello dotato di pennino integrato: ecco tutte le novità di Motorola Edge 60 Stylus tra specifiche tecniche, prezzo e uscita (al momento solo in India).

Motorola Edge 60 Stylus: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Motorola

Come da pronostici, in realtà non si tratta di un telefono inedito. Motorola Edge 60 Stylus è il rebrand di Moto G Stylus 2025, dispositivo lanciato negli usa solo pochi giorni fa. Quest’ultimo è equipaggiato con il SoC Snapdragon 6 Gen 3 mentre il modello della serie Edge monta un chipset differente, ossia lo Snapdragon 7s Gen 2. A parte questo aspetto, tutto è identico.

Disponibile nelle colorazioni PANTONE Surf the Web e Gibraltar Sea, il telefono presenta una scocca realizzata in pelle vegana ed offre uno schermo pOLED da 6,67″ con micro curvature su quattro lati. Sono presenti sia la certificazione IP68 (polvere ed acqua) che quella di resistenza di tipo militare.

Crediti: Motorola

La vera novità rispetto al resto della famiglia Edge è il pennino integrato: lo smartphone presenta un alloggiamento per lo stilo, dispositivo utile per prendere appunti e disegnare. La suite Moto AI permette di sfruttare l’intelligenza artificiale per tante funzionalità, anche legate alla scrittura e al disegno.

Per il momento Motorola Edge 60 Stylus è stato lanciato solo in India, al prezzo di circa 297€ al cambio attuale (28.999 INR). Non sappiamo se arriverà in Italia: nel frattempo potete dare un’occhiata a Motorola Edge 60 Fusion (lanciato anche da noi) mentre il 24 aprile saranno annunciati Edge 60 e RAZR 60.

Motorola Edge 60 Stylus – Scheda tecnica