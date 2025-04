Motorola Edge 60 e 60 Pro ufficiali in Italia: nuove colorazioni PANTONE ed uno stile unico

Dopo il debutto di Edge 60 Stylus e Edge 60 Fusion (quest’ultimo lanciato anche in Italia) ora tocca ai modelli maggiori della serie. Belli e colorati, con varie tonalità PANTONE, Motorola Edge 60 e 60 Pro sono finalmente ufficiali: ecco tutti dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita della nuova generazione di mid-range del brand.

Motorola Edge 60 e 60 Pro: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi modelli della serie

Rispetto a Edge 60 Fusion (lanciato in Italia a inizio aprile) i nuovi modelli mantengono lo stesso design posteriore mentre cambia il display. Si tratta dei primi dispositivi della serie con schermi dotati di bordi curvi, in controtendenza rispetto agli standard di quest’anno: quasi tutti i produttori hanno virato verso gli schemi piatti o con micro-curvature non troppo vistose.

Motorola Edge 60 e 60 Pro si distinguono dai rivali non solo per il display, ma anche per le particolari colorazioni Pantone e le texture utilizzate per la cover posteriore. Ci sono versioni in simil-pelle, altre con una scocca in stile nylon o addirittura con una trama ruvida al tatto (come carta vetrata).

Entrambi sono dotato di un pannello pOLED da 6,67″/6,7″ di diagonale, con refresh rate 120 Hz e fino a 4.500 nit di luminosità. I due mid-range si spingono massimo in fatto di resistenza: oltre ad essere impermeabili (IP69) che c’è la certificazione di grado militare.

I telefoni hanno in comune anche il comparto fotografico, basato sul sensore LYT-700C da 50 MP (con OIS) accompagnato da un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo. C’è una selfie camera da 50 MP, Android 15 lato software e il pacchetto Moto AI per le funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Cambiano i chipset e le batterie: Motorola Edge 60 monta un’unità da 5.200 mAh ed è mosso dal Dimensity 7300; la versione maggiore Edge 60 Pro sale a 6.000 mAh e a muovere il tutto troviamo il Dimensity 8350. Di seguito trovate le schede tecniche complete, con tutti i dettagli.

Specifiche tecniche complete

Motorola Edge 60 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 161 x 73 x 7,9 mm per 179 grammi

Certificazione IP68/IP69 e MIL-STD-810H

Display pOLED Curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 10 bit, 4.500 nit e protezione Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2.5 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G615 MP2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

256/512 GB di storage uMCD non espandibile

Batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 68W

Fotocamera da 50 + 50 + 10 MP (f/1.8-2.0-2.0) con LYT-700C, OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 3X

Selfie camera da 50 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, Moto AI

Android 15 con Hello UI

Motorola Edge 60 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 160,69 × 73,06 × 8,24 mm per 186 grammi

Certificazione IP68/IP69 e MIL-STD-810H

Display pOLED Curvo da 6,7″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 10 bit, 4.500 nit e protezione Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,35 GHz – Cortex-A715 2 x 3,2 GHz – Cortex-A715 3 x 2,2 GHz – Cortex-A510

GPU Mali-G615 MP6

12 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90W e wireless da 15W

Fotocamera da 50 + 50 + 10 MP (f/1.8-2.0-2.0) con LYT-700C, OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 3X

Selfie camera da 50 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, Moto AI

Android 15 con Hello UI

Quanto costa Motorola Edge 60 / Edge 60 Pro – Prezzo e uscita

I nuovi modelli del brand sono stati presentati in Italia il 24 aprile, insieme alla serie RAZR 60. Motorola Edge 60 debutta al prezzo di 479,9€ nella sola versione da 12/512 GB ed è già in promo su Amazon a 379€. Il fratello maggiore Edge 60 Pro viene proposto a 649,89€, anche in questo caso nel solo taglio da 12/512 GB.

