Moto Pad 60 Pro ufficiale: stiloso, con display a 144 Hz e funzioni AI

Motorola è entrata ufficialmente nel settore dei notebook, con il suo primo portatile. Oltre a questa novità è stato annunciato anche Moto Pad 60 Pro, un nuovo tablet di fascia media, disponibile in un’elegante colorazione PANTONE: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora solo in India).

Moto Pad 60 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Proprio come il portatile Moto Book 60, anche Moto Pad 60 Pro punta ad offrire un look stiloso. Lo fa grazie alla collaborazione con PANTONE e alla colorazione Bronze Green, la stessa vista anche per il notebook. Il dispositivo è dotato di un ampio schermo da 12,7″ di diagonale, con risoluzione 3K e refresh rate a 144 Hz; non manca il supporto allo stilo, Moto Pen Pro, presente in confezione.

Il cuore del tablet è il chipset Dimensity 8300 di MediaTek, mentre l’autonomia è affidata ad una capiente batteria da 10.200 mAh. Non mancano le funzionalità legate all’AI, ormai un must have per qualsiasi dispositivo (note, traduzione, disegno, ricerca e così via, tutto potenziato dall’intelligenza artificiale). La tecnologia Smart Connect gli consente di comunicare con facilità con altri prodotti dell’ecosistema Moto.

Il nuovo tablet Moto Pad 60 Pro è stato lanciato in India nella sola colorazione PANTONE Bronze Green, nei tagli da 8/128 GB e 12/256 GB, al prezzo di circa 278€/299€ al cambio attuale. Al momento non è dato di sapere se arriverà alle nostre latitudini; nel frattempo ricordiamo che in Italia è stato lanciato di recente Motorola Edge 60 Fusion.

Moto Pad 60 Pro – Scheda tecnica