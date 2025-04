Moto Book 60 è il primo portatile Motorola e c’è anche un nuovo tablet

Motorola ha annunciato la data d’uscita dei suoi nuovi smartphone, ma in realtà ci sono anche altre novità in arrivo. Moto Book 60 è il primo notebook del brand mentre Moto Pad 60 Pro è un nuovo tablet: entrambi saranno lanciati a breve (per ora solo in India) e hanno già fatto capolino tanti dettagli leak.

Non solo smartphone per Motorola: in arrivo anche Moto Book 60 e Moto Pad 60 Pro

La data di presentazione del primo notebook Motorola è fissata per il 17 aprile: Moto Book 60 presenta un corpo leggero e colorato, del peso di 1,4 kg e caratterizzato da due colori vistosi PANTONE (verde e blu). Il terminale è dotato di uno schermo OLED da 14″ di diagonale, con risoluzione 2.8K e fino a 500 nit di luminosità; i teaser trapelati fanno anche riferimento a speaker stereo con Dolby Atmos, ad un processore Intel Core i7 e alla presenza di una batteria da 60 Wh con ricarica rapida da 65W.

Passando al nuovo tablet, Moto Pad 60 Pro viene mostrato nella sola colorazione verde PANTONE con una doppia finitura ed un modulo rettangolare per la fotocamera. C’è il supporto allo stilo Motopen Pro (presente in confezione) mentre il display è un’unità da 12,7″ 3K a 144 Hz; non mancano una configurazione Quad Speaker (JBL), un chipset MediaTek Dimensity 8300 ed una batteria capiente da 10.200 mAh (con ricarica da 45W).