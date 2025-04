Parti all’avventura con i nuovi monopattini elettrici Ausom: subito in offerta lancio!

Con l’arrivo della primavera e le belle giornate di sole ormai alle porte, potrebbe essere arrivato proprio il momento di saltare a bordo di un nuovo monopattino elettrico per qualche gita fuori porta. Con i nuovi modelli di Ausom non c’è bisogno di preoccuparsi della strada: questi monopattini non temono ostacoli e grazie all’offerta lancio di Geekmall sono più economici che mai!

I nuovi monopattini Ausom non si fermano davanti a niente ed oggi sono anche più economici

Tra i nuovi arrivi di Ausom troviamo il modello DT2 Pro che può vantare pneumatici tubeless da 10″ e sospensioni potenziate per ammortizzare gli urti. Il doppio motore da 1100W può raggiungere alte velocità, ma è sempre bene ricordare che il limite europeo è quello di 25 KM/h. La batteria offre 115km di autonomia, mentre per la sicurezza abbiamo a disposizione una funzione di blocco ed un staffa AirTag nascosta.

Da non sottovalutare, invece, il nuovo Ausom SR1, con design pieghevole, che mette a disposizione una potenza di ben 2000W con doppio motore e batteria da 20.8 Ah per 95km di autonomia. Chi invece ama il fuoristrada può scegliere il nuovo Ausom F1 Max che con il suo doppio motore da 60 V 1400 W è in grado di affrontare facilmente una pendenza addirittura del 72%.

I modelli L2 Max, invece, vengono proposti sia nella versione Dual Motor che Single Motor, con una potenza di 1.344W per motore, freni E-ABS, freni a disco per una maggiore sicurezza su strada, illuminazione completa con indicatori di direzione per poter viaggiare anche di notte ed una autonomia di ben 90km. Di seguito tutti i prezzi.

Ausom DT2 Pro – 949€ invece di 1.999€

– invece di 1.999€ Ausom L2 Max Dual Motor – 849€ invece di 999€

– invece di 999€ Ausom L2 Max Single Motor – 769€ invece di 999€

– invece di 999€ Ausom SR1 – 1.299€ invece di 1.499€

– invece di 1.499€ Ausom F1 Max – 1.399€ invece di 1.699€

Per tutte le informazioni dettagliate su questa promozione lancio per i nuovi monopattini elettrici firmati Ausom, vi lasciamo alla pagina ufficiale di Geekmall, dove troverete le specifiche tecniche per ognuno di questo mezzi!

