Copilot Search arriva su Bing: anche Microsoft ha la sua ricerca web con AI

Sono giorni di grande innovazione per Microsoft e l’AI di Copilot, con la compagnia di Redmond che ha introdotto una grande serie di novità con l’ultimo aggiornamento del chatbot. A queste, però, si aggiunge anche il lancio di una nuova funzionalità che rimette in pari questa intelligenza artificiale con quella di OpenAI e Google: stiamo parlando della ricerca online di Copilot Search.

Copilot Search disponibile per tutti: ecco come funziona la ricerca con AI

Crediti: Microsoft

Da oggi è finalmente disponibile per tutti la nuova funzione Search di Microsoft Copilot che permette di recuperare informazioni da internet tramite la ricerca di Bing. Copilot Search funziona esattamente come un motore di ricerca: l’utente può fare una semplice ricerca per keyword oppure scrivere una vera e propria domanda a cui l’intelligenza artificiale risponderà in modo colloquiale con le informazioni e le fonti da cui sono state tratte.

Ogni risultato di Copilot Search, inoltre, avrà suggerimenti su argomenti correlati cliccabili che aiuteranno gli utenti a scoprire nuove informazioni e a rendere l’esplorazione più approfondita più facile che mai. Ad ogni nuova domanda, l’AI ricorderà il contesto, in modo da associare le risposte alle precedenti informazioni trovate in rete.

Potete testare anche voi immediatamente Copilot Search collegandovi al sito ufficiale di Microsoft, sia da mobile che da desktop.

