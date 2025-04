Super aggiornamento per Microsoft Copilot: ecco tutte le novità del chatbot AI

In occasione del suo 50esimo compleanno, Microsoft ha annunciato un super aggiornamento per l’AI di Copilot che guadagna tutte le migliori funzioni presentate dagli altri chatbot nel corso delle ultime settimane. L’intelligenza artificiale di casa Redmond, infatti, da oggi è in grado di sfruttare la memoria per ricordare dettagli sull’utente, trasformarsi un agente AI per eseguire azioni concordate, oppure riconoscere il desktop per fornire informazioni ancora più velocemente.

Agente AI, Memoria e Screen Share: tutte le nuove funzioni di Microsoft Copilot

Crediti: Microsoft

Con la funzione Memory, Copilot sarà in grado di tenere traccia delle preferenze degli utenti, come per esempio interessi e dettagli, utilizzando le informazioni per personalizzare risposte e consigli o fornire suggerimenti. Per mantenere alta la privacy, saranno gli stessi utenti a decidere quali informazioni condividere e quali far ricordare all’AI, in modo di essere sempre in controllo dei dati personali.

La nuova funzionalità Actions, invece, permette da Microsoft Copilot di svolgere azioni ed attività all’interno del browser web, proprio come OpenAI Operator oppure il nuovo Nova Act presentato da Amazon in questi giorni. Anche in questo caso, si potranno svolgere funzioni concordate con l’AI, come la prenotazione di un taxi, l’ordinazione di una pizza d’asporto oppure gli acquisti sul web.

Il nuovo Screen Share (integrato nell’app nativa per Windows) permette invece di evocare Copilot per leggere le informazioni presenti a schermo e fornire informazioni. L’AI sarà anche in grado di interagire con il contenuto, quindi sarà possibile modificare testi, impostazioni oppure cercare informazioni e dettagli su come eseguire una determinata azione.

Copilot, inoltre, guadagna anche la funzione di Deep Research, per effettuare ricerche approfondite sul web, e la possibilità di creare Podcast basati su contenuti personalizzati. Queste nuove funzioni sono attualmente in fase di rollout e verranno distribuite agli utenti nel corso delle prossime settimane.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le