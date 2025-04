Meta lancia Llama 4: l’AI multimodale che prova a battere Google e OpenAI

Non c’è settimana che passi senza una innovazione del settore dell’intelligenza artificiale: Meta, infatti, ha da poco presentato tre nuovi modelli alimentati da Llama 4, la nuova versione dell’AI che in questa edizione diventa multimodale e ancora più potente. La compagnia guidata da Mark Zuckerberg, quindi, si propone sempre più come reale competitor di Google e OpenAI, grazie a modelli sempre più avanzati.

Crediti: Meta

I modelli di Llama 4 andranno ad alimentare Meta AI sul web e tramite i social network (WhatsApp, Messenger e Instagram), fornendo prestazioni di altissimo livello per proporre una reale concorrenza a ChatGPT e Gemini. Llama 4 Scout è il più piccolo dei modelli (simile a GPT-4o e Gemini 2.0 Flash) ma viene considerato da Meta come “il più performante al mondo tra i modelli base”, con un contesto di 10 milioni di token ed una funzionalità di memoria.

Llama 4 Maverick, d’altro canto, offre un contesto di 1 milione di token con funzionalità multimodale, che secondo Meta è in grado di competere addirittura con la capacità di scrittura del codice di DeepSeek-V3. L’ultimo e più potente modello, Llama 4 Behemoth, è ancora in fase di addestramento, ma avrà a disposizione fino a 2 miliardi di parametri in totale per battere i competitor come GPT-4.5 e Claude Sonnet 3.7.

I nuovi modelli verranno presentati nel dettaglio nel corso della conferenza di apertura del LlamaCon 2025 di Meta, che si terrà il prossimo 29 aprile.

