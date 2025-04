Meta blocca Apple Intelligence: l’AI di iPhone non funziona su Facebook, WhatsApp e Instagram

Apple Intelligence è arrivato in Europa e in Italia soltanto da poche settimane, ma gli utenti hanno scoperto con rammarico di non poter utilizzare l’intelligenza artificiale dell’iPhone in tutte le applicazioni. In particolare, sembra che Meta stia in qualche modo boicottando la compagnia di Cupertino bloccando l’AI nelle proprie app, incluso Facebook, WhatsApp e Instagram.

Per motivi sconosciuti, Meta non permette di utilizzare Apple Intelligence nelle sue app

Crediti: Apple

Sul web negli ultimi giorni, sono arrivate diverse segnalazioni da parte degli utenti che non riescono ad utilizzare le funzioni di Apple Intelligence sul proprio iPhone con la quasi totalità delle app sviluppate da Meta. L’AI, infatti, sembra essere bloccata in Facebook, WhatsApp, Instagram e anche nel più recente Threads, con l’impossibilità di utilizzare le funzioni di scrittura e generazione delle immagini con Genmoji.

Al momento non c’è una spiegazione ufficiale per il blocco e Meta non ha ancora commentato l’accaduto, ma è lecito aspettarsi che l’azienda di Mark Zuckerberg voglia in qualche modo provare a spingere la propria Meta AI impedendo agli utenti di utilizzare i servizi esterni nelle proprie app. Prima del lancio di Apple Intelligence, le due compagnie avevano anche intavolato una trattativa per l’utilizzo di Meta AI su iPhone, ma da allora sembra non essere stato raggiunto alcun accordo.

Per il momento, quindi, bisognerà attendere le motivazioni di Meta per capire se le funzionalità di Apple Intelligence potranno tornare a funzionare anche su Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le