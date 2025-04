Anche Meta AI ha la sua app ufficiale: disponibile da oggi per iOS e Android

Dopo rumor e indiscrezioni è finalmente arrivata l’ufficialità: da oggi è disponibile l’app di Meta AI per smartphone e tablet, insieme ad una rinnovata interfaccia web per chi utilizza il servizio da desktop. Presentata in occasione del Llama Connect 2025, questa nuova app sostituisce quella utilizzata in precedenza per il collegamento dell’intelligenza artificiale ai Meta Ray-Ban, permettendo a tutti gli utenti di chattare con l’AI senza dover utilizzare i social.

Meta AI sfida ChatGPT con la nuova app ufficiale per smartphone e tablet

Crediti: Meta

Per sfruttare la nuova app di Meta AI, infatti, è necessario avere un account Meta che può essere in seguito collegato a Facebook e Instagram, ma senza alcun obbligo di legare i social network al nuovo account. L’app ufficiale è disponibile da oggi per iOS e Android e permette di sfruttare tutte le funzionalità alimentate dal modello Llama 4, tra cui le generazione di testo e immagini, oltre alla chat vocale.

L’app, inoltre, continuerà a funzionare come collegamento per i Meta Ray-Ban, in modo da sfruttare le capacità dell’intelligenza artificiale anche sui popolari occhiali smart della compagnia. Con l’app ufficiale arriva anche un upgrade per la versione web di Meta AI, con un’interfaccia molto più simile agli altri chatbot in circolazione ed uniformata al design dell’app mobile.

