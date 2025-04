Meizu Note 16 arriverà a maggio, insieme a Flyme AIOS 2

Dopo la comparsa al MWC 2025 si torna a parlare del prossimo smartphone della casa cinese, stavolta con dettagli ufficiali. Meizu Note 16 sarà annunciato nelle prossime settimane e sarà il primo smartphone equipaggiato con Flyme AIOS 2: ecco le prime immagini ufficiali e cosa possiamo aspettarci.

Meizu Note 16 sarà il primo smartphone con Flyme AIOS 2: immagini ufficiali e periodo d’uscita

Crediti: Weibo

Inizialmente il lancio era stato fissato per questo mese: tuttavia la compagnia ha deciso di posticipare l’uscita a maggio, in modo da presentare Meizu Note 16 direttamente con Flyme AIOS 2. Si tratta della prossima versione del software del brand, che in precedenza ha cambiato nome per abbracciare la nuova filosofia dell’azienda: l’intelligenza artificiale al centro di tutto, da qui il passaggio da Flyme OS ad AIOS.

Crediti: Weibo

Ci saranno novità software legate all’AI, ma non sono stati svelati dettagli. Aspettando di saperne di più l’azienda ha pubblicato le prime immagini di Meizu Note 16. Lo smartphone presenta un modulo fotografico ottagonale, un look atipico visto principalmente su dispositivi Huawei. Oltre al modello base dovrebbe arrivare anche Meizu Note 16 Pro, ma le differenze non sono note.

In merito al lancio di Meizu 22 il top di gamma arriverà in estate, ma anche in questo caso mancano dettagli sulla data. Impossibile non aspettarsi un flagship con Snapdragon 8 Elite mentre restano i dubbi per l’uscita in Italia. Al MWC 2025 Meizu si è detta ottimista ma per ora mancano annunci ufficiali.

Meizu Note 16 – Scheda tecnica presunta