Dimensity 9500 più potente di Snapdragon 8 Elite 2: è scontro su Antutu

Mancano ancora parecchi mesi al debutto dei nuovi chipset di punta Qualcomm e MediaTek, eppure si parla già di performance e di risultati su Antutu. Stavolta tocca al Dimensity 9500: secondo le ultime indiscrezioni possiamo aspettarci prestazioni assurde, anche superiori a quelle del rivale Snapdragon.

Arrivano anche i primi benchmark (rumor) del Dimensity 9500 su Antutu: ecco cosa possiamo aspettarci

Crediti: MediaTek

La prossima generazione di chipset premium dovrebbe vedere la luce ad ottobre ma nel frattempo non mancano indiscrezioni sia sulle specifiche che sulla forza bruta. Nelle scorse settimane si è parlato dello Snapdragon 8 Elite 2 su Antutu: il SoC avrebbe totalizzato ben 3,8 milioni di punti nella piattaforma di berchmark, con uno scarto enorme rispetto agli standard attuali (circa 3 milioni, secondo le classifiche mensili di Antutu).

Ebbene il prossimo Dimensity 9500 avrebbe fatto di meglio, raggiungendo i 4 milioni di punti: purtroppo i risultati dei benchmark su Antutu non sono ancora visibili, ma arrivano tramite le indiscrezioni degli insider cinesi. Al momento è ancora troppo presto per “leak espliciti” sulle performance, quindi dobbiamo accontentarci dei rumor.

Inoltre ricordiamo che si tratta ancora di unità di prova e le cose potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi: vale per il chipset MediaTek come per il prossimo Snapdragon.

Snapdragon 8 Elite 2 vs Dimensity 9500: ecco le possibili differenze | Leak

Al momento i dettagli sui due chipset sono limitati: entrambi sarebbero realizzato con processo produttivo a 3 nm di terza generazione e presenterebbero una struttura All Big Core, ossia con soli Performance Core. Lo Snapdragon avrebbe dalla sua i nuovi core proprietaria Oryon aggiornati mentre il Dimensity farebbe affidamento su ARM con i successori degli attuali Cortex X925 e A720.