Dimensity 9400+ ufficiale: MediaTek alza l’asticella e punta sull’intelligenza artificiale

MediaTek ha finalmente presentato Dimensity 9400+, il nuovo chipset top di gamma che è pronto a debuttare sugli smartphone flagship in arrivo in questa seconda parte del 2025. L’azienda taiwanese, con questo nuovo hardware, continua ad alzare l’asticella delle prestazioni, continuando ad innovare e potenziare anche il settore dell’intelligenza artificiale grazie ad una nuova NPU (Neural Processing Unit).

Prestazioni all’avanguardia per il nuovo Dimensity 9400+ di MediaTek

Il nuovo Dimensity 9400+ è progettato con un design “All Big Core“, grazie all’integrazione di un Cortex-X925, affiancato da tre Cortex-X4 e quattro Cortex-A720. Si tratta di una configurazione estremamente potente, che permette di ottenere performance da top di gamma sia nei task single-thread che multithread. Di seguito la configurazione completa di questo nuovo chipset.

CPU: octa-core con 1x Cortex-X925 @ 3.73 GHz, 3x Cortex-X4, x4 Cortex-A720

GPU: Immortalis-925 MC12

RAM: LPDDR5X

Display: fino a WQHD+ 180 Hz

AI: MediaTek NPU 890

Archiviazione: UFS 4 + MCQ

Connettività: rete cellulare 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6

GPS: Dual GPS (BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC)

Grazie alla nuova NPU 890, questo chipset di MediaTek offre in supporto anche per l’esecuzione in locale dei LLM che alimentano le intelligenze artificiali moderne. Il chip in questione offre prestazioni superiori del 20% rispetto alla precedente generazione, che si traducono in risposte e calcoli molto più veloci da parte delle AI.

MediaTek Dimensity 9400+ semplificherà L’USO di intelligenze artificiali innovative e personalizzate sul dispositivo, con prestazionimigliorate per garantire che LO SMARTPHONE possa gestire tutte le attività con facilità JC Hsu, Vicepresidente Senior di MediaTek

I primi smartphone con Dimensity 9400+ saranno disponibili già a partire da questo mese, tra cui anche OPPO X8s e X8s Plus.

