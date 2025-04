LG sta per spegnere i server Android: cosa succederà ai vecchi smartphone?

Nel corso degli anni abbiamo assistito a tanti lanci tra top di gamma, mid-range sempre più sofisticati ed ecosistemi sempre più variegati. L’esempio più lampante? Xiaomi Auto, evento impensabile fino a poco tempo fa. Nonostante i successi c’è anche qualche brand che ci ha detto addio. Tra i marchi che abbiamo perso lungo la strada c’è LG, o meglio la sua divisione mobile. L’azienda asiatica ha dato l’addio al mondo degli smartphone nel 2021 ma quest’anno ci sarà l’ultimo saluto: lo spegnimento dei server Android.

A distanza di anni dall’addio di LG al mondo degli smartphone, ora l’ultimo tassello di questa chiusura

Crediti: LG

Nel 2021 LG ha salutato definitivamente il mondo degli smartphone. Dopo le prime, timide indiscrezioni l’annuncio ufficiale: l’azienda ha abbandonato il mercato degli smartphone dopo risultati altalenanti ed un 2020 per nulla entusiasmante. Una scelta dura che mostra quanto sia agguerrito questo settore: se un Big del calibro di LG non è riuscito a sfondare, allora nessuno è al sicuro.

Inoltre parliamo di un brand che non si è mai adagiato sugli allori: al CES 2021 fu svelato uno smartphone arrotolabile, mentre LG Wing ha dimostrato la voglia costante di innovare e di proporre nuovi formati. Addirittura ad ottobre 2024 sono emersi dei brevetti per un nuovo rollable, ma è probabile che si tratti di un progetto interno e non di un dispositivo pensato per il mercato.

E infatti, il 30 giugno 2025 ci sarà l’addio definitivo con lo spegnimento dei server Android: LG terminerà il supporto agli aggiornamenti per i suoi smartphone. I telefoni non saranno più in grado di scaricare o installare update; inoltre verrà chiuso anche il programma LG Bridge, software PC utilizzato per backup e aggiornamenti.

Comunque allo stato attuale i dispositivi con gli update più avanzati sono LG Wing e Velvet, arrivati ad Android 13. Altri modelli come V50 sono fermi alla versione precedente dell’OS del robottino verde.