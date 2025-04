Android 16 Beta arriva anche su Lenovo YOGA Tab Plus con il nuovo Developer Preview Program

La versione finale di Android 16 arriverà soltanto nel mese di giugno, ma a partire da oggi anche gli utenti con un Lenovo YOGA Tab Plus possono finalmente provare questa nuova versione del sistema operativo del robottino verde. Grazie al Developer Preview Program, infatti, l’azienda cinese ha deciso di offrire agli sviluppatori la possibilità di testare le proprie app con Android 16 Beta ed essere pronti per il lancio finale.

Lenovo YOGA Tab Plus riceve Android 16 Beta 2

Crediti: Lenovo

Lenovo ha lanciato in questi giorni Android 16 Beta 2 per Lenovo YOGA Tab Plus, ma soltanto per i modelli Wi-Fi venduti al di fuori della Cina. Per verificare che il vostro dispositivo sia idoneo all’installazione di questa versione di prova, potete recarvi in “Impostazioni > Sistema > Informazioni sul tablet” e quindi controllare che il nome del tablet corrisponda a “Lenovo TB520FU“. Questo passaggio è di fondamentale importanza, perché il file di installazione è compatibile unicamente con questo modello.

Per effettuare l’installazione di Android 16 Beta 2 su Lenovo YOGA Tab Plus non bisognerà far altro che scaricare il pacchetto di installazione e seguire attentamente le indicazioni contenute nei documenti che lo accompagnano. Lenovo sottolinea, tuttavia, che l’installazione di questa versione comparta una cancellazione di tutti i dati personali, prima di eseguire la procedura quindi è consigliato effettuare un backup.

Qualora si volesse tornare ad Android 15, è possibile utilizzare lo strumento ufficiale per il rollback: anche in questo caso il ripristino comporterà un reset completo di tutti i dati utente.

