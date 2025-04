Questo Lenovo Legion sarà il primo tablet da gaming con Snapdragon 8 Elite

La compagnia cinese si prepara al debutto di un nuovo tablet da gaming compatto e stavolta di tratterà di una soluzione top. Lenovo Legion Y700 (2025) è nell’aria: ci sono già le prime immagini leak, insieme a vari dettagli sulle specifiche e ne vedremo delle belle.

Lenovo Legion Y700 (2025): immagini e primi dettagli sulle specifiche

Crediti: Weibo

Di recente OPPO Pad 4 Pro ha debuttato come il primo tablet equipaggiato con Snapdragon 8 Elite. Nonostante le performance stellari del chipset e la nuova GPU migliorata non è ancora stato lanciato un tablet da gaming, ma le cose potrebbero cambiare presto. Un insider cinese ha pubblicato le prime immagini del prossimo tablet Lenovo Legion, probabilmente la versione Y700 (2025).

Il design sembra simile a quello della generazione precedente, con una differenza: al posto di una dual camera posteriore troviamo una singola fotocamera, accompagnata dal flash LED. Il display dovrebbe essere ancora una volta un’unità LCD da 8,8″ di diagonale (con risoluzione 3K e refresh rate a 165 Hz): finora l’azienda ha lanciato solo tablet compatti, come Legion Pad 2025 e Y700 2024.

Crediti: Weibo

Si vocifera di una batteria capiente da 7.000 mAh o 8.000 mAh. Il pezzo forte sarà il chipset: avremo a che fare con un tablet da gaming top di gamma, con Snapdragon 8 Elite. Al momento Lenovo Legion Y700 (2025) non ha ancora una data d’uscita; l’azienda ha fissato un evento dedicati alle novità AI per il 7 maggio, quindi non è certo che il tablet sarà presentato in quest’occasione.