Tutti gli iPhone, iPad e Mac che supportano Apple Intelligence

Presentata ufficialmente alla WWDC 2024, Apple Intelligence è l’intelligenza artificiale sviluppata dal team di Cupertino che alimenta alcune funzionalità speciali su iPhone, iPad e Mac. Purtroppo, non tutti i dispositivi realizzati da Apple supportano l’AI, quindi se non siete sicuri che il vostro smartphone, tablet o PC possa usufruire dell’AI abbiamo stilato per voi una lista completa di tutti gli smart device con supporto ufficiale Apple Intelligence.

La lista completa di tutti i dispositivi che supportano Apple Intelligence

Crediti: Apple

Apple Intelligence è arrivato negli Stati Uniti nell’autunno del 2024 con iOS 18.1, mentre è disponibile anche in Italia soltanto a partire dal lancio di iOS 18.4, avvenuto negli ultimi giorni di marzo 2025. Bisogna sapere, però, che non tutti i dispositivi supportano ufficialmente l’AI, ma soltanto alcuni tra i più recenti iPhone, iPad e Mac possono sfruttare al meglio tutte le funzionalità. Di seguito la lista completa.

iPhone

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPad

iPad mini (2024, A17 Pro)

iPad Air con M1

iPad Air con M2

iPad Pro con M1

iPad Pro con M2

iPad Pro con M4

Mac

MacBook Air con M1

MacBook Air con M2

MacBook Air con M3

MacBook Pro con M1

MacBook Pro con M2

MacBook Pro con M3

MacBook Pro con M4

iMac con M1

iMac con M3

iMac con M4

Mac mini con M1

Mac mini con M2

Mac mini con M4

Mac Studio con M1

Mac Studio con M2

Mac Pro con M2

Attualmente, nessun dispositivo della famiglia Vision Pro, Apple Watch o HomePod supporta ufficialmente Apple Intelligence, ma non è escluso che con l’arrivo di nuove versioni possa essere introdotto anche il supporto alla nuova intelligenza artificiale.

Ultimo aggiornamento: 1 aprile

