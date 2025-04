L’app Intesa Sanpaolo non sarà più disponibile per questi smartphone Huawei

L’applicazione ufficiale di Intesa Sanpaolo non sarà più disponibile per gli smartphone Huawei con HMS. Inoltre non potrà essere più scaricata tramite AppGallery; non cambiano gli altri canali ufficiali, ossia il Play Store di Google e l’App Store di Cupertino.

Intesa Sanpaolo: l’app ufficiale non sarà più disponibile per gli smartphone Huawei con HMS

Crediti: Intesa Sanpaolo, Huawei

Intesa SanPaolo ha annunciato un cambio di rotta: l’app ufficiale della banca è stata lanciata nello store Huawei AppGallery a marzo 2021 ma smetterà di essere disponibile nel corso dei prossimi mesi. A partire da luglio 2025, l’applicazione non funzionerà più per gli smartphone Huawei dotati dei servizi HMS. Si tratta dei Huawei Mobile Services, ossia il pacchetto di applicativi presenti su alcuni modelli al posto dei servizi Google.

“Ai clienti con dispositivo Huawei HMS precisiamo sin d’ora che resterà a loro disposizione la modalità per utilizzare il servizio a distanza della banca tramite O-key SMS; inoltre, sarà sempre possibile utilizzare le carte di pagamento per effettuare anche acquisti online“, specifica Intesa Sanpaolo.

Non viene fornita una spiegazione ufficiale ma la banca invierà una comunicazione ai clienti che utilizzano l’app Intesa Sanpaolo per smartphone con HMS per ulteriori dettagli e su come fare per continuare ad usufruire dei servizi.