La trascrizione dei messaggi vocali arriva finalmente anche su Instagram

Nelle ultime settimane Meta sembra essere sempre più attenta alle esigenze degli utenti dei propri social network e sta introducendo giorno dopo giorno sempre più funzioni. Su Instagram per esempio, in questi giorni è arrivata finalmente una funzionalità che farà piacere a tutti quegli utenti che proprio non sopportano i messaggi vocali: la trascrizione in testo.

Odiate i messaggi vocali? Adesso Instagram permette di trascriverli

Crediti: Instagram

Con un nuovo aggiornamento, Instagram ha finalmente introdotto la trascrizione dei messaggi vocali, arrivata già diversi mesi fa su WhatsApp. Il funzionamento è il medesimo: alla ricezione di un vocale, un nuovo popup ci avviserà della possibilità di trascrivere il messaggio senza la necessità di ascoltarlo, in modo da avere una versione testuale da poter leggere senza problemi.

Il testo del vocale comparirà immediatamente sotto al messaggio originale, e nel caso sia troppo lungo sarà possibile rimpicciolire la schermata cliccando sul pulsante “mostra meno”. La trascrizione dei messaggi vocali è attualmente in fase di rollout per tutti anche in Italia, quindi se non vedete ancora attiva questa funzione potreste dover attendere soltanto qualche giorno in più.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le