Instagram copia CapCut: ecco Edits, disponibile per iOS e Android

Il ban di TikTok è stato il momento perfetto per Instagram per annunciare le grandi novità in arrivo per il social network. Dopo aver visto come cambieranno i reels e il feed fotografico, il social network di Meta ha annunciato anche l’arrivo di un nuovo editor video che si proporrà come alternativa al sempre più celebre CapCut di ByteDance (TikTok). L’annuncio, tuttavia, anticipa di molto i tempi: l’app di nome Edits, infatti, sarà disponibile soltanto tra due mesi.

Instagram Edits è il nuovo editor video di Meta che sfida CapCut

Crediti: Instagram Edits

Instagram Edits è una suite completa di strumenti creativi per l’editing video, che permette di realizzare in pochi minuti dei Reel (video brevi) da postare sul social network di Meta e (volendo) anche sulle altre piattaforme. Si tratta di un’app completamente dedicata ai content creator, ovvero l’alternativa a CapCut, ma realizzata interamente per Instagram.

L’annuncio è arrivato direttamente dal capo di Instagram, Adam Mosseri, che su Threads ha specificato che l’app risulterà essere abbastanza differente da CapCut, essendo in sviluppo ormai da diversi mesi. “Edits avrà una gamma più ampia di strumenti, ma probabilmente un pubblico di riferimento più piccolo. Sarà un posto dove tener traccia di tutte le idee, sfruttare l’AI per l’editing video e monitorare le statistiche dei video” ha dichiarato Mosseri.

Instagram Edits è disponibile da oggi su iOS e Android, tramite App Store e Google Play Store, anche in lingua italiana. Per effettuare il download potete utilizzare i link qui sotto.

Ultimo aggiornamento: 23 aprile

