L’app di Instagram per iPad sta per diventare realtà: il lancio sarebbe molto vicino

Il momento che tantissimi utenti aspettavano da tempo sembra essere finalmente arrivato: secondo le ultime indiscrezioni Meta si sarebbe finalmente convinta a realizzare un’app di Instagram per display più grandi con l’arrivo su iPad che sembrerebbe essere davvero imminente. Un cambio di rotta importante rispetto agli scorsi anni, dovuto probabilmente dalla volontà della compagnia di Zuckerberg di guadagnare terreno nei confronti di TikTok.

Instagram all’assalto di TikTok: il primo passo è l’app per iPad

Secondo quanto riportato da The Information, Meta sarebbe in procinto di rilasciare finalmente l’app ufficiale di Instagram per iPad. Nel corso degli anni l’idea di avere un’app nativa (e non la web app) per i display più grandi aveva accarezzato le menti degli sviluppatori, senza mai trovare però un reale interesse. In più occasioni, infatti, il capo della divisione Instagram di Meta, Adam Mosseri, aveva dichiarato che lo sviluppo per iPad non era una priorità, ma sembra proprio che qualcosa sia cambiato.

Le difficoltà di TikTok negli Stati Uniti, alle prese con una vendita molto difficile ed un possibile ban tra qualche mese, hanno spinto il team di Meta verso nuove opportunità, alla ricerca di una soluzione che possa far macinare terreno ad Instagram nei confronti del ben più popolare social cinese. Abbracciare gli utenti iPad, quindi, potrebbe essere il primo passo verso una strategia molto più aggressiva.

Al momento, tuttavia, non è ancora nota una possibile finestra di lancio per la nuova app di Instagram, ma sembra più che possibile che questa possa arrivare nel corso del 2025.

