Infinix lancerà il primo smartphone “profumato”

Mentre tutto il mondo tech si avvia verso l’intelligenza artificiale e le possibilità che questa offre, c’è un produttore di smartphone che pensa a tutt’altro modo per stupire i suoi utenti. Infinix Note 50s 5G+ sarà il primo telefono “profumato” al mondo, una peculiarità che molto probabilmente non diventerà un trend come l’AI ma di certo si fa notare.

Infinix Note 50s 5G+ sarà il primo smartphone profumato al mondo (e arriverà ad aprile)

GT 20 Pro – Crediti: Infinix

Il debutto del dispositivo è fissato per il 18 aprile, per il momento solo in India (mercato prediletto alla compagnia). Infinix Note 50s 5G+ arriverà con un caratteristico profumo chiamato “Scent-tech“ e in soldoni si tratta di una fragranza rilasciata dal pannello posteriore del terminale. La cover sfrutta una particolare tecnologia di microincapsulamento: le molecole del profumo sono intrappolate all’interno di capsule microscopiche e vengono rilasciate gradualmente; il retro è realizzato in finta pelle.

La fragranza dovrebbe essere leggera e avere una durata di circa sei mesi (quindi non è permanente); tuttavia sia l’intensità che la durata dipendono dall’utilizzo del telefono e dalle condizioni ambientali (temperatura e umidità). Infinix Note 50s 5G+ debutterà in tre colori differenti ma solo quella Marine Drift Blue sarà profumata; per il prezzo si parla di meno di 213€ al cambio attuale (ricordiamo che il device sarà lanciato in India).

Nonostante la stravaganza di questa novità, Infinix è un brand particolarmente apprezzato in vari mercati asiatici. Inoltre l’azienda è sempre sul pezzo quando si tratta di innovazioni tech: al MWC 2025 c’era uno smartphone con pannello solare integrato mentre nei mesi scorsi è stato svelato un concept tri-fold molto particolare.

